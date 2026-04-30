Konya’da bu tarihte zaman duracak! Güzergahlar belirlendi

Konya Yarı Maratonu kapsamında düzenlenecek 5K parkuru için güzergâh detayları açıklandı. 3 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşecek etkinlikte, katılımcılar şehrin önemli noktalarından geçen özel bir rotada koşacak.

BAŞLANGIÇ NOKTASI VE İLK ETAP

Koşu, Mevlana Kültür Merkezi önünden start alacak. Sporcular ilk olarak Aslanlı Kışla Caddesi üzerinden ilerleyerek Mevlana Müzesi güzergâhına ulaşacak, ardından Mevlana Caddesi boyunca koşularına devam edecek.

ŞEHRİN TARİHİ NOKTALARINDAN GEÇİŞ

Parkurun devamında katılımcılar, Konya'nın simge alanlarından biri olan Alaaddin Tepesi çevresinden geçecek. Bu bölüm, hem tarihi atmosferi hem de seyir keyfiyle dikkat çekiyor.

SON ETAP VE BİTİŞ ÇİZGİSİ

Koşunun son bölümünde Güngör Sokak üzerinden ilerleyen sporcular, başlangıç noktası olan Mevlana Kültür Merkezi'nde finiş çizgisine ulaşacak. Parkur böylece tam bir tur şeklinde tamamlanmış olacak.

TRAFİK UYARISI VE ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Konya AKOM tarafından yapılan duyuruya göre, etkinlik süresince güzergâh boyunca trafik akışında geçici düzenlemeler uygulanacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına alternatif yolları tercih etmeleri önemle rica edildi.