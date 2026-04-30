Konya’nın yeni güneş tarlası bu konuma kuruluyor! 70 Megavat gücünde

Konya'da yenilenebilir enerji alanında önemli bir adım daha atılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İLBANK koordinasyonunda hayata geçirilecek 70 MW gücündeki Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin iş başlangıç programı canlı yayınla gerçekleştirildi.

Toplam yatırım bedeli 2,5 milyar TL olan proje, Konya'nın Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Katre Sokak'a kuruluyor. Tamamlandığında Konya'yı belediyeler arasında yenilenebilir enerji üretiminde zirveye taşıyacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE DEV ADIM

Programda konuşan Uğur İbrahim Altay, projenin önemine dikkat çekerek, "Hayırlı bir işin başlangıcını yapıyoruz. İklim değişikliğinin risk ve etkilerine karşı her zaman duyarlı olmalıyız” dedi. Altay, belediye olarak bugüne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Hali hazırda 35 megavatlık bir yatırımımız var. Yeni yatırımımızla birlikte 70 megavat daha üretim yaparak toplamda 105 megavata ulaşacağız. Bu rakam bizi Türkiye'de belediyeler arasında ilk sıraya yükseltecek” ifadelerini kullandı.

EYLÜL AYINDA ÜRETİM BAŞLIYOR

Projede takvimin de net olduğunu vurgulayan Altay, güneş panellerinin temmuz ayı sonuna kadar yerleştirileceğini ve eylül ayında elektrik üretimine başlanacağını açıkladı.

Altay; "Hayırlı bir işin başlangıcını yapıyoruz. İklim değişikliğinin risk ve etkilerine karşı her zaman duyarlı olmalıyız. Bu güne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik önemli yatırımlar yaptık. Hali hazırda 35 megevatlık bir yatırımımız var. Yeni yatırımımızla birlikte 70 megavat daha üretim yaparak toplam 105 megavata ulaşacağız. Bu rakam bizi Türkiye'de belediyeler arasında ilk sıraya yükseltecek. Panelleri temmuz ayı sona kadar yerleştirip eylül ayında üretime başlayacağız.'' ifadelerini kullandı.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ ARTIK MECBURİYET”

Konya Valisi İbrahim Akın ise konuşmasında yenilenebilir enerjinin önemine değinerek, "Yenilenebilir enerji kaynakları bir ihtiyaçtan ziyade günümüzde mecburiyettir. Her sabah doğan güneş önemli bir enerji kaynağıdır ve Konya bu noktada özel bir konumdadır” dedi.

Akın; "Yenilenebilir enerji kaynakları bir ihtiyaçtan ziyade günümüzde mecburiyettir. Her sabah doğan güneş önemli bir enerji kaynağıdır ve Konya bu noktada özel bir konumdadır. Bu nimetten faydalanma adına Konya Büyükşehir Belediyemiz ve KOSKİ Genel Müdürlüğümüz önemli bir yatırıma imza atıyor. Gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak adına Konya'da atılan bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Konya her alanda olduğu gibi yenilenebilir enerji yatırımlarında da öncü olmuştur.'' ifadelerini kullandı

Akın, KOSKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen bu yatırımın gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakma adına büyük önem taşıdığını belirterek, Konya'nın bu alandaki öncü rolünü sürdüreceğini ifade etti.

Bu dev proje, Konya'nın hem çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak hem de Türkiye genelinde yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji yatırımlarına örnek olacak.