Eski Konya Valisi Ankara Valiliğine atandı

30 Nisan 2026 tarihli atama kararıyla Ankara'da valilik görevinde önemli bir değişim yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, Ankara Valiliği görevine Eski Konya Valisi Yakup Canbolat atandı. Mevcut vali Vasip Şahin ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına getirildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Resmî Gazete'de yayımlanan kararname ile başkentin yönetiminde değişikliğe gidildi. Uzun süredir Ankara Valiliği görevini yürüten Vasip Şahin'in yeni görevi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığı olurken, bu önemli göreve Yakup Canbolat atandı. Karar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

YAKUP CANBOLAT ANKARA VALİSİ OLDU

Son olarak Aydın Valisi olarak görev yapan Yakup Canbolat, yayımlanan kararnameyle Türkiye'nin başkenti Ankara'nın yeni valisi oldu. Daha önce Konya, Bursa ve Hakkâri'de de valilik yapan Canbolat, tecrübesiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Görev değişikliği kapsamında Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı görevine atandı. İnsan hakları ve eşitlik alanında faaliyet gösteren kurumun başına getirilen Şahin'in yeni dönemde bu alandaki çalışmalara liderlik etmesi bekleniyor.

YAKUP CANBOLAT'IN KARİYERİ

1969 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde doğan Yakup Canbolat, eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. 1992 yılında mülki idare amirliği mesleğine adım atan Canbolat; Sinop Durağan, Bingöl Yedisu, Düzce Cumayeri, Adıyaman Kâhta ve Bilecik Söğüt ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

Ayrıca Yozgat'ta vali yardımcılığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerini üstlenen Canbolat, 2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından Hakkâri, Konya, Bursa ve Aydın valiliklerinde görev alan Canbolat, son kararnameyle Ankara Valiliği görevine getirildi.

