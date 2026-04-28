Konya’da ilkokulda dayak iddiası! Sınıfta korku dolu anlar yaşandı

Konya’daki Kocatepe İlkokulu’nda 8 yaşındaki H. G’nin başka bir öğrencinin yakınları tarafından darp edildiği iddia edildi. Küçük çocuğun vücudu morluklar içinde kaldı

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki Kocatepe İlkokulu'nda öğrenim gören 8 yaşındaki H. G. Başka bir öğrencinin annesi, babası ve babaannesi tarafından darp edildi. Olay sırasında başka öğrencilerin de dayak yediği iddia edildi.

SINIFTA DEHŞET ANLARI!

8 Yaşındaki H.G'nin annesi, olay günü eşinden gelen telefonla apar topar okula gittiklerini, ilk anda sıradan bir tartışma olduğunu düşündüğünü ancak müdür yardımcısının odasında ağlayan oğlunu görünce yaşananların boyutunu fark ettiklerini anlattı.

"Çocuğumun yüzü kıpkırmızıydı. Yanında sınıf arkadaşı olan kız öğrenci de ağlıyordu. O an sadece oğlumu alıp hastaneye götürmeyi düşündüm” diyen anne, Konya Şehir Hastanesi'nden darp raporu aldıklarını ve ardından karakola giderek şikayetçi olduklarını söyledi.

"AĞLAMAKTAN KONUŞAMADILAR”

Olayın ayrıntılarını daha sonra diğer öğrencilerin anlatımlarından öğrendiklerini belirten anne, şüpheli konumundaki anne ve babaannenin sınıfa girip kapıyı kapattığını, çocukları tehdit ettiğini ve oğlunu sınıfın ortasında darp ettiğini ileri sürdü.

İddiaya göre 8 yaşındaki H. G. saçından tutulup sıralar arasında sürüklendi, yüzüne vuruldu, ensesine darbe aldı ve vücudunun çeşitli yerlerine tekmeler atıldı.

Hala şokta olan anne, "Oğlum ilk gün konuşamadı. Ertesi gün tıraş olurken kuaför kafasında kızarıklıklar fark etti. Kulak arkasında, ensesinde ve başında darp izleri tespit edildi. Tomografi çekildi. Kulak boşluğunda darbe olduğu söylendi. Aynı olayda bir kız öğrencinin de saçından çekildiği, tokatlandığı ve göz çevresinden darbe aldığını öğrendik. Çocuklar ağlamaktan konuşamamış. Sonradan veliler bize anlattı. Çocukların psikolojisi bozuldu. Benim oğlum hâlâ olayın şokunu yaşıyor” diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ailenin şikâyeti üzerine olayla ilgili adli süreç başladı. Şüpheli baba hakkında ev hapsi kararı uygulanırken, anne ve babaanne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mağdur aile olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve çocuklara yönelik şiddet iddialarının cezasız kalmamasını istiyor.

"ÇOCUĞUMA NE OLDUYSA ORTAYA ÇIKARILSIN”

Anne F. G., tek taleplerinin adalet olduğunu vurgulayarak, "Çocuğuma ne olduysa ortaya çıkarılsın. Sadece benim oğlum için değil, okulda hiçbir çocuğun böyle bir travma yaşamaması için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

OKULA NASIL GİRDİLER?

Olayın en dikkat çeken boyutlarından biri ise okul yönetimiyle ilgili öne sürülen iddialar oldu. Mağdur aile, bazı velilerin 3 şüphelinin okula girdiğini gördüğünü, okul yönetimini uyardığını ve çocuklara zarar verebileceklerinden endişe ettiklerini söyledi. Ancak velilerin sınıfa girmek için izin talebi kabul edilmedi, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişilerin rehberlik görüşmesi bahanesiyle okula girdiği ileri sürüldü.

