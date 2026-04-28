GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,039 TL
EURO
52,694 TL
STERLİN
60,960 TL
GRAM
6.700 TL
ÇEYREK
11.078 TL
YARIM
21.988 TL
CUMHURİYET
43.439 TL
KONYA Haberleri

Sürücüler dikkat! Konya-Ankara yolu trafiğe kapatıldı

- Güncelleme Tarihi:

Sürücüler dikkat! Konya-Ankara yolu trafiğe kapatıldı
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49-51. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

KONYA ANKARA İSTİKAMETİ KAPATILDI 

Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 19-23. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu-Karabük yolunun 39-42. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bartın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kozluk-Bitlis yolunun 29. kilometresinde Pisyar Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Batman istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-25. kilometrelerinde Kürtün Kavşağı ile Köprübaşı ve Torul tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde aydınlatma, görüntü ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
