MIS CONNECT’26 Zirvesi teknoloji gündemine ışık tuttu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Kapsül Teknoloji Platformu iş birliğinde düzenlenen MIS CONNECT’26 Teknoloji ve Kariyer Zirvesi, Taş Bina Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte alanında uzman isimler; yapay zekâ, yazılım, girişimcilik, mobil teknolojiler ve blockchain gibi güncel konularda katılımcılarla buluştu. Zirvede ayrıca kariyer planlaması, yeni nesil meslekler ve teknoloji dünyasındaki dönüşüm başlıkları ele alındı.

Programın açılışında konuşan NEÜ İnovasyon ve Yönetim Bilişim Sistemleri Topluluğu Başkanı Arda Özer, "Bugün bu Taş Bina'nın atmosferinde geçmişin mirasıyla geleceğin teknolojisini bir araya getiriyoruz. Innomis'i kurarken tek bir hayalimiz vardı; bilişim ve yönetim alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencileri tek bir çatı altında buluşturmak ve birbirimizden öğrenerek büyüyeceğimiz bir platform inşa etmek. Bugün burada oluşan bu tablo bu birlikteliğin en somut halidir” dedi.

Toplulukların ihtiyaçlarını karşılayarak onlara organizasyon düzenlemeleri noktasında da destek olduklarını kaydeden Kapsül Teknoloji Platformu Genel Koordinatörü Mehmet Reha Koçak ise, "Kapsül Teknoloji Platformunun temel görevi Milli Teknoloji Hamlesi'ne Konya'da destek vermek. Platform olarak, bu sene ocak ayından itibaren 50'yi aşkın farklı organizasyonda Konya'daki ekipleri destekledik, bundan sonra da inşallah desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle organizasyonun hayırlı ve verimli geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Üniversite olarak nitelikli ve özgüvenli mezunlar için tüm imkanları seferber etmekteyiz

Teknolojinin hızla evrildiği ve kariyer yolculuklarının yeniden tanımlandığı bir dönemde böyle bir programın gerçekleştirilmesinin önemli olduğuna vurgu yapan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, salonda bulunan gençlere seslenerek, "Sizler dijital dönüşümün asıl mimarlarısınız. İş dünyası artık sizden sadece teknik kodlama bilmenizi değil, karmaşık problemleri yönetebilmenizi, kriz anlarında strateji geliştirebilmenizi ve sürekli öğrenme çevikliğine sahip olmanızı bekliyor. Üniversitemiz, sizlerin bu yetkinliklerle donanmış, sektörün aradığı, nitelikli ve özgüvenli bireyler olarak mezun olmanız için tüm imkanları seferber etmektedir. Bu zirve süresince kuracağınız her bir temasın, dinleyeceğiniz her bir başarı hikayesinin kendi kariyer haritanızda birer dönüm noktası olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında; girişimci Şebnem Özdemir "Kassandra Damgası”, yazılım mimarı Murat Dinç "Yapay Zekâ Çağında Kariyerini Kodlamak - MVP Perspektifi”, girişimci Ömer Çolakoğlu "2026 Yapay Zekâ Trendleri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Etkinlikte ayrıca girişimci Olcay Aksoy "Yapay Zekâ Çağında Kariyerin Promptu: Girişimcilik”, yapay zekâ uzmanı Gökhan Mutlay "Yapay Zekâ Çağı: Yeni Meslekler”, yazılım geliştirici Mimar Aslan "Yazılımcıların Altın Çağı ve Cloud'a Doğru” konularında katılımcılarla buluştu.

Zirvede mobil yazılım geliştirici Rıdvan Özcan "Mobil Geliştirme ve Blockchain: Finansal Teknolojilerde Kariyer”, teknoloji yöneticisi Alper Tunç "2000+25: Bir Zaman Çizelgesinde Teknoloji, Dönüşüm ve Hayat Notları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

(Ali Asım Erdem)