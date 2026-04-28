GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,039 TL
EURO
52,694 TL
STERLİN
60,960 TL
GRAM
6.700 TL
ÇEYREK
11.078 TL
YARIM
21.988 TL
CUMHURİYET
43.439 TL
KONYA Haberleri

Konya’nın 2 ilçesinde görev yapmıştı! O isme soruşturma açıldı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan törenlerinin ardından yaşanan tartışmalar ve sosyal medyaya yansıyan ifadeler sonrası Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bakanlık, süreç kapsamında mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı. Ayrıca Eligül'ün daha önce Konya'nın 2 ilçesinde de görev yaptığı öğrenildi. 

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Soruşturma kararının, Kaymakam Eligül'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sonrası alındığı bildirildi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile yaşanan tartışmada kullandığı ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konuya ilişkin tepkiler kısa sürede büyüdü.

23 NİSAN TÖRENİ SONRASI GERİLİM

Ayaş'ta düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında, belediye basın sorumlusunun tören alanına alınmadığı iddiasıyla başlayan tartışmaların, Kaymakamlığın açıklamalarıyla daha da büyüdüğü ifade edildi. Eligül'ün daha sonra sildiği sosyal medya paylaşımı da tartışmaların odağında yer aldı. Ankara Valiliği'nin de olayla ilgili inceleme başlattığı daha önce duyurulmuştu.

KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE GÖREV YAPMIŞ

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Muharrem Eligül'ün Ayaş Kaymakamlığı görevinden alınarak Edirne Valiliği hukuk müşavirliği görevine görevlendirildiği belirtildi. 1983 Kırıkkale doğumlu olan Eligül, daha önce Konya'nın Derbent ve Yalıhüyük ilçelerinde de görev yapmış, ayrıca Türkiye'nin farklı illerinde çeşitli idari görevlerde bulunmuştu.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER