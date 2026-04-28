Konya’nın 2 ilçesinde görev yapmıştı! O isme soruşturma açıldı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan törenlerinin ardından yaşanan tartışmalar ve sosyal medyaya yansıyan ifadeler sonrası Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bakanlık, süreç kapsamında mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı. Ayrıca Eligül'ün daha önce Konya'nın 2 ilçesinde de görev yaptığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Soruşturma kararının, Kaymakam Eligül'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sonrası alındığı bildirildi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile yaşanan tartışmada kullandığı ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konuya ilişkin tepkiler kısa sürede büyüdü.

23 NİSAN TÖRENİ SONRASI GERİLİM

Ayaş'ta düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında, belediye basın sorumlusunun tören alanına alınmadığı iddiasıyla başlayan tartışmaların, Kaymakamlığın açıklamalarıyla daha da büyüdüğü ifade edildi. Eligül'ün daha sonra sildiği sosyal medya paylaşımı da tartışmaların odağında yer aldı. Ankara Valiliği'nin de olayla ilgili inceleme başlattığı daha önce duyurulmuştu.

KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE GÖREV YAPMIŞ

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Muharrem Eligül'ün Ayaş Kaymakamlığı görevinden alınarak Edirne Valiliği hukuk müşavirliği görevine görevlendirildiği belirtildi. 1983 Kırıkkale doğumlu olan Eligül, daha önce Konya'nın Derbent ve Yalıhüyük ilçelerinde de görev yapmış, ayrıca Türkiye'nin farklı illerinde çeşitli idari görevlerde bulunmuştu.

(Meltem Aslan)