Başkan Altay: “Kurduğumuz bu bağdan büyük mutluluk duyduk’’

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Anadolu’nun en büyük çocuk kitap fuarı olan “Konya Çocuk Kitap Günleri’’ 5 gün boyunca on binlerce minik kitapseveri misafir etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Çocuk Kitap Günleri’ne yoğun ilgi gösteren tüm çocuklarımıza ve kıymetli ailelerine; çocuklarımızı kitapla buluşturan tüm yayınevlerimize, yazarlarımıza ve bu kültür şöleninde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Okumadığın gün karanlıktasın” sloganıyla bu yıl ikincisini düzenledikleri Konya Çocuk Kitap Günleri'ne gösterilen ilgi ve alakanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

"Çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz''

Konya Çocuk Kitap Günleri'nin Anadolu'nun en büyük çocuk kitap fuarı olduğunu hatırlatan Başkan Altay, "Çocuk Kitap Günleri'nde evlatlarımızın kitaplarla kurduğu bağın güçlenmesine vesile olmaktan büyük mutluluk duyduk. 5 gün boyunca çocuklarımız yüzbinlerce kitapla, sevdikleri yazarlarla buluşup çok sayıda eğitici ve eğlenceli etkinliğe katıldı. Konya Çocuk Kitap Günleri'ne ilgi gösteren tüm çocuklarımıza ve kıymetli ailelerine gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca etkinliğe katılarak çocuklarımızı kitapla buluşturan yayınevlerimize, yazarlarımıza ve bu kültür şöleninde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın okuma alışkanlığı kazanması, hayal dünyalarının gelişmesi ve bilgiyle büyümesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Çocuklar Kitap Günlerine yoğun ilgi gösterdi

2. Konya Çocuk Kitap Günleri etkinliğine katılan ve yüzbinlerce kitapla buluşmanın keyfini çıkaran çocuklar da Konya Çocuk Kitap Günleri'ni çok sevdiklerini belirterek, Başkan Altay'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, 5 gün boyunca birbirinden değerli yazarlarla bir araya gelme, kitaplarını imzalatma ve çeşitli atölye çalışmalarına katılma imkânı buldu. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, çocuklara kitap sevgisinin erken yaşlarda kazandırılmasına önemli katkı sundu.

Öte yandan bu yıl, Konya merkez dışındaki 28 ilçeden 75 farklı okuldan öğrenciler otobüslerle etkinliğe taşınarak katılım sağladı. Böylece programın erişilebilirliği artırılırken daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşılması hedeflendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen Konya Çocuk Kitap Günleri, her yaştan katılımcının hafızasında yer eden organizasyonlar arasında gösterildi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu