Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 sürekli işçi alımı yapacak: İşte şartlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 157 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacağı belirtilirken, kadroların 45’i engelli, 112’si ise eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar için ayrıldı. Sürekli işçi alım başvuruları için işte şartlar...

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 27 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Adayların, belirlenen süre içerisinde başvurularını İŞKUR üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru şartları açıklandı

Yayımlanan ilana göre alım yapılacak meslek kolu "Temizlik Görevlisi” olarak belirlendi. Adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmaları şartı aranıyor. Ayrıca engelli ya da eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adayların durumlarını resmi belgelerle ibraz etmeleri zorunlu olacak.

Adaylarda aranan genel şartlar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve 18 yaşını tamamlamış olma koşulu yer almaktadır. Ayrıca kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmaları şartı da aranmaktadır. Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığının bulunmaması, tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir. Başvuruda bulunacak adayların, başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet etmesi zorunludur. Ayrıca adayların, başvurunun son günü olan 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla ilan edilen genel ve özel şartların tamamını taşıyor olmaları gerekmektedir.

Kura ve sözlü sınav süreci uygulanacak

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasında noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura işlemi 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kura sonucunda, açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek ve bu adaylar sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için adayların 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekecek.

Göreve başlama süreci

Sınavda başarılı olan ve göreve hak kazanan adayların, Bakanlık tarafından belirlenecek tarihlerde istenen belgeleri şahsen teslim etmeleri gerekecek. İşe alınacak personelin deneme süresine tabi tutulacağı, şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların ise işlemlerinin iptal edileceği bildirildi.

Söz konusu istihdam fırsatına ilişkin tüm detaylara Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile İŞKUR üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

