Lunapark faciası: Dev sapan oyuncağının halatı koptu 4 kişi yaralandı
İspanya’nın Sevilla kentinde bir lunaparkta “Steel Max” adlı ekstrem oyuncağın halatının kopması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

İspanya'nın Sevilla kentinde her yıl düzenlenen fuar etkinlikleri bu kez bir kaza haberiyle gündeme geldi. Lunaparkta bulunan ve yüksek hızda fırlatma sistemiyle çalışan "Steel Max” isimli dev sapan oyuncağı, çalıştığı sırada beklenmedik bir arıza yaşadı.

HALAT KOPTU, KAPSÜL DİREĞE ÇARPTI

Oyuncağın kapsülünü taşıyan halatlardan biri aniden koptu. Dengeyi kaybeden kapsül, yüksek hızla savrularak destek direğine çarptı ve ardından havada asılı kaldı.

Kazanın etkisiyle oyuncağın bulunduğu alan bir anda panik sahnesine döndü.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, kapsül içinde bulunan 2 çocuk ile oyuncağın yakın çevresinde bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine hızla sağlık ve acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğunu açıkladı.

Kazanın ardından lunapark alanı güvenlik şeridiyle kapatıldı ve oyuncağın bulunduğu bölüm boşaltıldı. Teknik ekipler, halatın neden koptuğuna ilişkin detaylı inceleme başlattı.

"STEEL MAX" NASIL ÇALIŞIYOR

Yetkililer, "Steel Max” adlı oyuncağın elastik kablolar ve yay tahrik sistemiyle çalışan, kapsülü saatte 160 kilometre hıza çıkararak 90 metreyi aşan yüksekliğe fırlatabilen ekstrem bir sistem olduğunu belirtti. Kazanın bu yüksek gerilimli sistem sırasında meydana geldiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER