Anne vahşeti: 2 aylık bebeğini öldürdü

Bolu’nun Gerede ilçesinde bir kadın 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdü. Cinayet sonrası kayıplara karışan anne, Yeniçağa ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi'ndeki bir evde S.C. isimli kadın, henüz 2 aylık olan bebeğinin boğazını kesti. Bebeğini kanlar içinde bırakan S.C., hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
Kaçan anne komşu ilçede yakalandı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Minik bebeğin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın faili olan anne S.C.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan takip sonucunda şüpheli S.C., Yeniçağa ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
