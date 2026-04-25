İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: “Son 23 yıldaki cinayetlerin yüzde 97.2’si aydınlatıldı’’

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kolluk kuvvetlerinin daha teknolojik hale getirilerek, suçlarla mücadelede önleyici ve aydınlatma oranlarının son aylarda giderek yükseldiğini söyledi.

İstanbulda medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti hükümetlerinin görev yaptığı son 23 yılda ise cinayetlerin yüzde 97.2'sinin aydınlatıldığını, alınan tedbirler ile 2024 yılına göre 2025 yılında kişiye karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 6.8 azalma sağlandığını, olayların aydınlatılma oranlarının da yükseldiğine dikkat çekti. 2025 yılının ilk 3.5 ayı ile 2026 yılının ilk 3.5 ay mukayesesinde ise yüzde 2.3 daha gerilediğini, bu azalmalara karşılık hadiselerin aydınlatılma oranının ise geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 98.3 iken bu sene yüzde 99.1'e kadar yükseldiğini bildirdi. 262 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını, 94 şahıs içinde kırmızı bülten sorgusu yapıldığına dikkat çeken Bakan Çiftçi, Gülistan Doku cinayetinde aranan Umut Altaş'ın Meksika'ya kaçtığının tespit edildiğini Amerika'da nerede yaşadığını yakında bulacaklarını belirterek, suçluların uluslararası sahada en kısa sürede yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

Yurt dışındaki çetelerde takip ediliyor

Yeni nesil çetelerin, artık internet ortamında tek kişilik kiralama yapmaya başladığına dikkat çeken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Eski suç örgütleri gibi ne etik değerleri, ne raconları var. Yani kuralsızlar. Yeni nesil çeteler, hızlıca zengin olup lüks hayat yaşamayı hayal eden, aile bağları zayıf gençleri münferid olarak tuzağa düşürüp kullanma anlayışı hakim. Bu da takip ve önleme sürecini zorlaştırıyor. Bu sebeple yeni nesil suç örgütleri ile siber alemde ekiplerimizi güçlendirerek mücadele etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı da rahatsız eden çeteleri bile takip ettiklerini anlatan Bakan Çiftçi, Almanya Nürümberg'de vatandaşlarımızı tehdit eden bir çetenin Almanya mercileri ile görüşülerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

317 şiddet içerikli paylaşım yapan hesap kapatıldı

Kadın cinayetlerinde gerileme olduğuna dikkat çeken Bakan Mustafa Çiftçi, 68 ilde aktif olarak takip edilen bin 551 kadın olduğunu, takibi sona eren 8 bin 87 kadın bulunduğunu belirtti. 9 bin 638 kadının müracatı ile 2026 yılının ilk 3.5 aylık sürecinde ilgilenildiği, toplamda kadın şiddeti için 118 bin 992 ihbarında anında değerlendirildiği kayıtlarda yer aldı. Okul önlerindeki güvenliğin arttırılması ile alakalı olarak ilk etapta 30 bin bekçi ile doğu ve güneydoğuda görev yapan 50 bin geçici korucunun valilikler emrinde okul önü güvenliği için kaydırılacağını anlatan Bakan Çiftçi, gerekirse özel güvenlik hizmetinin de gündeme geleceğini, 75 bin okul için 150 bin polis ve jandarmanın görevlendirilmesinin sürdürülebilir olmadığını belirtti. Çocukların siber ortamda suça itilmesi ile alakalı olarak iki farklı gruptan, 317 şiddet içerikli paylaşım yapan hesabın kapatıldığı kaydedildi.

Araç denetleme oranı yüzde 6.2 oranında artış sağladı

Türkiye'de 2015 ile 2024 arasındaki trafik kazalarının sosyal maliyetinin 280 milyar doları geçtiğine dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Araç denetleme oranımız yüzde 6.2 oranında arttı, işlem yapılan araç sayısı yüzde 12.9 azaldı. Maliye Bakanlığı'nın bize şu kadar milyar liralık ceza yazacaksınız diye bir hedef vermesi sözkonusu değildir. Ancak biz sürücüleri ikaz ederek, tuzağa düşürmeden hız denetimi ve yoğun kontrollerimizi yapıyoruz. Cezaların artması ile birlikte kurallara uyma oranında ciddi yükselmeler olması sevindiricidir" diye konuştu.

Karayollarından 120 bin gereksiz levhanın kaldırıldığı yeni koyulanlardan sonra yaklaşık 80 bin levhanın azaltıldığı kaydedildi.

Polislerin özlük haklarındaki iyileştirmelerin Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi işbirliği ile yürütüldüğünü anlatan Bakan Çiftçi, 10 bin polis okulu talebesinin Temmuz yerine Mayıs ayında mezun edileceğini, böylece yaz aylarında 12 saat çalışma 36 saat istirahat sistemine geçileceğini müjdeledi. 2027 den itibarende maç, ek görevlendirmeler sebebiyle haftada 40 saatten fazla çalışan kolluk kuvvetlerine fazla mesai ödemesinin bütçe imkanları çerçevesinde gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA