13 kez Avrupa Şampiyonu olup tarihe geçmişti! Rıza Kayaalp Konya’ya geliyor

Türk sporunun geleceği, KTO Karatay Üniversitesi’nde düzenlenecek “Proaktif Spor Summit’26” etkinliğinde masaya yatırılacak.
Avrupa Şampiyonası'nda 13. kez altın madalya kazanarak tarihe adını yazdıran milli güreşçi Rıza Kayaalp, Konya'da gerçekleştirilecek Spor Zirvesi'nde katılımcı olarak yer alacak.
SPOR DÜNYASI KONYA'DA BULUŞUYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile KTO Karatay Üniversitesi'nin iş birliğiyle organize edilen Spor Zirvesi, 28-29 Nisan tarihlerinde Konya'da düzenlenecek. Sosyal Tesis Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlik, spor camiasının önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturacak.
28 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek zirvede, "Profesyonel Kulvar” açılış oturumu kapsamında spor yönetimi, sürdürülebilir başarı modelleri ve Türkiye'nin uluslararası spor hedefleri ele alınacak. Alanında uzman yöneticilerin katılımıyla gerçekleşecek oturumda Türk sporuna yön veren isimler bir araya gelecek.
MİLLİ GÜREŞCİ KAYAALP KONYA'YA GELİYOR!
Öte yandan, Avrupa Şampiyonası'nda 13. kez altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli güreşçi Rıza Kayaalp de zirvede yer alacak.
Etkinlik, 28 Nisan Salı günü saat 11.00'de Sosyal Tesis Konferans Salonu'nda düzenlenecek.
