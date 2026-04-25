Konya’da motosiklet yayaya çarptı: 2 ağır yaralı

Kaza, Kurtbasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.
Olay yerine ekipler sevk edildi
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ile yaya ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumları ağır
Hastaneye kaldırılan iki yaralının da durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Cumali Özer)