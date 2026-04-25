Formula 1 yeniden Türkiye’de

Resmi olarak beş yıl boyunca Türkiye’nin ev sahipliği yapacağının açıklanmasının ardından Formula 1 aracı İstanbul turuna devam ediyor.

Formula 1'in Türkiye'de yeniden düzenleneceğinin açıklamasının ardından Japon pilot Yuki Tsunoda İstanbul turunu sürdürüyor.

Tsunoda, dün Galataport'tan çıkış yaptı ve sahil yolundan giderek Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne ulaştı.

Formula 1 aracı bu sabah ise Anadolu Yakası'na geçiş yaptı.

Türkiye Grand Prix'si kapsamında tanıtım çekimlerinde kullanılan F1 aracı, Kız Kulesi ve Salacak sahilde görüntülendi.

"TÜM DÜNYAYA ISPATLADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Grand Prix'sinin, 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca İstanbul'da yapılacağını açıklamıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada Türkiye'nin organize ettiği projelere vurgu yaptı.

Bak, "Bu vizyonla artık Formula 1 artık burada. Tüm dünyaya Türkiye'nin artık güvenli bir ülke olduğunu ıspatladık. Burada büyük bir emek var. Çok işimiz var, bu pist cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı. Buraya yeni parçalar ilave edeceğiz. Müthiş bir ortamı Türkiye'nin hizmetine getirmiş olacağız. Otomobil sporlarının kalbi burada atacak.” ifadelerini kullandı.

6.7 MİLYON SEYİRCİ AĞIRLANDI

Küresel ölçekte büyük ilgi gören Formula 1, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, otomotiv teknolojilerinin en üst düzeyde yarıştığı ve uluslararası markaların yer aldığı dev bir endüstri olarak öne çıkıyor. Birçok önemli markanın bulunduğu 11 takım ve 22 pilot, sezon boyunca 24 yarışta mücadele ediyor.

2025 sezonunda organizasyon, 180'den fazla ülkede 827 milyondan fazla televizyon izleyicisine ulaşırken, tribünlerde 6.7 milyon seyirci ağırlandı. İzleyici kitlesinin yüzde 42'sini kadınlar oluştururken, organizasyonun dijital platformlardaki toplam takipçi sayısı 114 milyonu aştı ve 2025 yılında 2,3 milyar etkileşim elde edildi.

İSTANBUL PARK'TA MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Yarışlara ev sahipliği yapacak İstanbul Park Pisti, teknik yapısı ve karakteristiği ile Formula 1 dünyasında özel bir yere sahip bulunuyor. 2003 yılında temeli atılan ve 2005 yılında ilk yarışa ev sahipliği yapan pist, 5 bin 338 kilometre uzunluğu ve 14 virajıyla dikkat çekiyor.

Saat yönünün tersine koşulan nadir pistlerden biri olan İstanbul Park, özellikle ünlü 8. virajı ile pilotlar tarafından en beğenilen pistler arasında gösteriliyor. Yaklaşık 2 bin 166 dönüm alan üzerine kurulu tesis, 155 bin seyirci kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri konumunda bulunuyor. 2027'deki yarış öncesinde pistte modernizasyon çalışmaları yapılması ve uluslararası standartlarda bir karting pistinin inşa edilmesi planlanıyor.

FORMULA 2 VE FORMULA 3'TE DAHA FAZLA TÜRK PİLOTU

Uluslararası arenada Türk sporcuların elde ettiği başarılar da dikkat çekiyor. 2025 sezonunda dünya ve Avrupa şampiyonalarında toplam 123 madalya kazanan sporcular, Türkiye'yi üst düzeyde temsil etti.

Milli takım Team Türkiye ise 2024 FIA Motor Sporları Oyunları'nda 82 ülke arasında beşinci sırada yer aldı. Önümüzdeki dönemde, Formula 1'in destek serileri olan Formula 2 ve Formula 3'te daha fazla Türk pilotun yer alması bekleniyor.

F1, TÜRKİYE'DE 19 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Öte yandan Formula 1 ve genel olarak otomobil sporlarına Türkiye'deki ilgi de son yıllarda artış gösteriyor. Özellikle gençler arasında popülerliği yükselen organizasyonun seyirci portföyünün yüzde 43'ünü 35 yaş altı izleyici kitlesi oluşturuyor.

İstanbul Park'ta düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışlarda da yüksek katılım dikkat çekiyor. Türkiye'de, Formula 1'in yaklaşık 19 milyon kişiye ulaştığı ve sosyal medyada 7,5 milyon takipçi tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.

