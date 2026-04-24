Hafta sonu bu belgeyi gösterenlere ulaşım ücretsiz

Şehir içi ulaşımı yakından ilgilendiren önemli bir karar açıklandı. Hafta sonu gerçekleştirilecek sınav nedeniyle, sınava katılacak öğrenciler ve sınav görevlileri toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak.

İstanbul'da hafta sonu yapılacak Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavları kapsamında ulaşımda kolaylık sağlandı. Alınan karara göre, cumartesi ve pazar günleri sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlileri, sınav giriş belgelerini göstererek  toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek.

Uygulamanın tüm ulaşım hatlarında geçerli olacağı belirtildi.

Belirli saatlerde geçerli olacak

Hafta sonu sınava girecek vatandaşlar ve sınav görevlileri için ücretsiz ulaşım uygulamasında saat aralığı da belirlendi. Buna göre vatandaşlar, sınavdan 2 saat önce başlayarak sınav bitiminden 2 saat sonrasına kadar sınav giriş belgelerini göstererek toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek.

