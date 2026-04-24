Hafta sonu bu belgeyi gösterenlere ulaşım ücretsiz

İstanbul'da hafta sonu yapılacak Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavları kapsamında ulaşımda kolaylık sağlandı. Alınan karara göre, cumartesi ve pazar günleri sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlileri, sınav giriş belgelerini göstererek toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek.
Uygulamanın tüm ulaşım hatlarında geçerli olacağı belirtildi.
Belirli saatlerde geçerli olacak
Hafta sonu sınava girecek vatandaşlar ve sınav görevlileri için ücretsiz ulaşım uygulamasında saat aralığı da belirlendi. Buna göre vatandaşlar, sınavdan 2 saat önce başlayarak sınav bitiminden 2 saat sonrasına kadar sınav giriş belgelerini göstererek toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek.
