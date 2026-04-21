Konyaspor-Fenerbahçe maçında merak uyandıran sesler! Sebebi belli oldu

Konyaspor’un heyecan dolu mücadelesi sürerken, canlı yayın sırasında duyulan yüksek şiddetteki uçak sesleri sosyal medyada kısa sürede geniş bir merak uyandırdı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelede, saha dışındaki dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Karşılaşma sürerken stadyum üzerinde yüksek şiddette uçak sesleri duyuldu, bazı uçakların ise alçak irtifada uçtuğu fark edildi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında duyulan yüksek şiddetteki uçak seslerinin, Konya'da bulunan 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan gerçekleştirilen uçuşlardan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.
Tribünlerde şaşkın anlar
Maçı tribünden izleyen taraftarlar ve ekran başındaki seyirciler, bir anda yükselen uçak gürültüsüyle kısa süreli şaşkınlık yaşadı. O anlarda stadyum çevresinde bulunanların dikkati gökyüzüne yöneldi.
Pankart ve Jet sesleri dikkat çekti
Karşılaşmada ayrıca, üzerinde "Göklerin kartallarından çimlerin kartallarına başarılar” ifadesi yer alan ve Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait pankart da gözlerden kaçmadı. Stadyumda duyulan uçak seslerinin ise Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı jetlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”