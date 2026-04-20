Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıkladı: İşte okul güvenliği için yeni kurallar

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Siverek gibi bölgelerde okul çevrelerinde yaşanan üzücü hadiselerin ardından harekete geçerek güvenlik standartlarını yeniden belirledi. Eğitim ortamlarını daha korunaklı hale getirmeyi hedefleyen müdürlük, “Okul Güvenliği Süreç Yönetimi“ başlığı altında kapsamlı bir uygulama rehberi hazırladı. İşte okul kapısından sınıflara kadar uygulanacak yeni güvenlik protokollerinin detayları...

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitim yuvalarını dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumak ve huzurlu bir öğrenim alanı oluşturmak için geniş kapsamlı bir güvenlik hamlesi başlattı. Devreye alınan yeni protokol sayesinde okul binaları, öğrenci pansiyonları ve dijital platformlar mercek altına alınarak denetimler en üst seviyeye çıkarıldı.

Okul Yerleşkelerine Girişlere Sıkı Denetim

Yeni düzenlemeyle birlikte okul bahçeleri ve binaları dışarıya karşı tamamen izole edildi. Eğitim alanlarına erişim sadece öğrenciler, eğitimciler, idareciler ve resmi görevli personel ile sınırlandırıldı. Bu yetkili grubun dışındaki kişilerin okul sınırlarından içeri girmesine artık izin verilmeyecek.

Veli Ziyaretlerinde Randevu ve Kayıt Dönemi

Okullarda plansız veli ziyaretleri uygulamasına tamamen son verildi. Yeni düzenlemeye göre veliler, öğretmenlerle görüşmelerini yalnızca okul yönetimince belirlenen "Haftalık Görüşme Planı" dahilinde gerçekleştirebilecek. Randevu sistemiyle yürütülecek bu süreç sayesinde okul içindeki kontrolsüz yoğunluğun engellenmesi amaçlanıyor. Ziyaretçilerin okul koridorlarında bulunması kısıtlanarak görüşmelerin sadece tahsis edilen özel alanlarda yapılması şartı getirilirken, kuruma giriş yapan her bireyin kimlik bilgileri "Ziyaretçi Defteri"ne kaydedilerek tüm giriş-çıkışlar kayıt altına alınacak.

Dijital Cihaz ve Sosyal Medya Kullanımına Yeni Kısıtlamalar

Öğrencilerin okul içerisindeki güvenliğini sağlamak ve odaklanmasını korumak amacıyla teknolojik cihaz kullanımına yönelik katı kurallar devreye alındı:

Telefon Kullanımı: Eğitim saatleri boyunca öğrencilerin cep telefonu kullanmasına kesin bir yasak getirildi.

Bilinçli Teknoloji Kullanımı: Sosyal medya mecraları ve dijital oyunların etkilerine karşı veli, öğretmen ve okul yönetimi ortaklığında farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

Resmi Hesap Yönetimi: Okullara ait kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetimi, hukuki düzenlemelere uygun şekilde sınırlandırılarak kontrol altında tutulacak.

Pansiyon Güvenliği ve Öğrenci Denetim Protokolü

Pansiyonlarda kalan öğrencilerin korunması amacıyla çevre denetimleri ve zaman çizelgeleri güncellendi. Belirlenen kapanış saatinden sonra binaya giriş ve çıkışlar tamamen durdurulacak. Ayrıca, pansiyon çevresinde fark edilen şüpheli kişiler vakit kaybetmeksizin emniyet birimlerine ve ilgili okul görevlilerine rapor edilecek.

Okul Forması ve Ekipman Standartları

Güvenlik denetimlerinde öğrenci kimliğinin kolayca ayırt edilebilmesi için belirlenen okul kıyafetlerinin giyilmesi zorunlu hale getirildi; kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak. Bununla birlikte, eğitim faaliyetleri için gerekli olanlar dışındaki hiçbir yabancı nesne veya materyalin okul sınırları içerisine sokulmasına izin verilmeyecek.

Psikososyal Destek ve Farkındalık Çalışmaları

Okul güvenliği sadece fiziksel önlemlerle sınırlı kalmayıp, öğrencilerin psikolojik sağlığı da mercek altına alınacak. Rehberlik servisleri; siber güvenlik, bireysel korunma yöntemleri ve karşılaşılabilecek risk faktörleri üzerine öğrencilere yönelik periyodik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirecek.

Kaynak: Haber Merkezi