Her anne adayına özel destek dönemi

Konya’da yürütülen “İlk Adım Ebe Gebe Projesi” kapsamındaki “Eğitici Eğitimleri Programı”, sağlık çalışanlarını bilinçlendirmeye ve anne adaylarını desteklemeyi sürdürüyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle programa katılan sağlık personeli sayısı artarken, eğitim alan anne adayları arasında sezaryen doğum oranlarının dikkat çekici biçimde düşmesi gelecek adına umut veriyor.

‘55 yeni gönüllüyle Gebe Okulu Projesi güçleniyor'

Eğitim programının son toplantısına katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, gönüllü doğum destekçisi eğitimi alan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Projeye 55 yeni gönüllü eğitmenin katılmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Doç. Dr.Yavuz, doğum yapacak her annenin profesyonel destek, bakım ve fizyoterapi eşliğinde doğuma hazırlanmasının amaçlandığını belirtti. Hedeflerinin hastaneye başvuran her gebenin bir doğum destekçisiyle buluşturulması olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yavuz, anne adaylarının doğum sürecinin her aşamasında desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

‘Sezaryen oranı düşüyor, gebe okulları örnek oluyor'

Eğitim alan anne adayları arasında sezaryen oranının ülke ortalamasının altında olduğuna dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Yavuz, hastanelerdeki gebe okullarının "İlk Adım Ebe Gebe Okulu” projesiyle koordineli şekilde hizmet verdiğini söyledi. Konya'da başlatılan ve ülke genelinde örnek gösterilen projenin, toplum sağlığı açısından önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Sağlık Müdürü Yavuz, "Projeye verdikleri desteklerden dolayı başta Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu olmak üzere, projenin bugünlere gelmesinde büyük çaba sarf eden AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, proje için eğitim merkezleri oluşturan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile fedakârca çalışmalarını sürdüren tüm sağlık çalışanlarımıza ve eğitmen hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

(Ali Asım Erdem)