GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,897 TL
EURO
52,816 TL
STERLİN
60,876 TL
GRAM
6.943 TL
ÇEYREK
11.550 TL
YARIM
22.947 TL
CUMHURİYET
45.546 TL
KONYA Haberleri

Her anne adayına özel destek dönemi

Ali Asım Erdem
Muhabir
Her anne adayına özel destek dönemi
Konya’da yürütülen “İlk Adım Ebe Gebe Projesi” kapsamındaki “Eğitici Eğitimleri Programı”, sağlık çalışanlarını bilinçlendirmeye ve anne adaylarını desteklemeyi sürdürüyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle programa katılan sağlık personeli sayısı artarken, eğitim alan anne adayları arasında sezaryen doğum oranlarının dikkat çekici biçimde düşmesi gelecek adına umut veriyor. 

‘55 yeni gönüllüyle Gebe Okulu Projesi güçleniyor'

Eğitim programının son toplantısına katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, gönüllü doğum destekçisi eğitimi alan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Projeye 55 yeni gönüllü eğitmenin katılmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Doç. Dr.Yavuz, doğum yapacak her annenin profesyonel destek, bakım ve fizyoterapi eşliğinde doğuma hazırlanmasının amaçlandığını belirtti.  Hedeflerinin hastaneye başvuran her gebenin bir doğum destekçisiyle buluşturulması olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yavuz,  anne adaylarının doğum sürecinin her aşamasında desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

‘Sezaryen oranı düşüyor, gebe okulları örnek oluyor'

Eğitim alan anne adayları arasında sezaryen oranının ülke ortalamasının altında olduğuna dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Yavuz, hastanelerdeki gebe okullarının "İlk Adım Ebe Gebe Okulu” projesiyle koordineli şekilde hizmet verdiğini söyledi. Konya'da başlatılan ve ülke genelinde örnek gösterilen projenin, toplum sağlığı açısından önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.
Sağlık Müdürü Yavuz, "Projeye verdikleri desteklerden dolayı başta Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu olmak üzere, projenin bugünlere gelmesinde büyük çaba sarf eden AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, proje için eğitim merkezleri oluşturan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile fedakârca çalışmalarını sürdüren tüm sağlık çalışanlarımıza ve eğitmen hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

(Ali Asım Erdem)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
