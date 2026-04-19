Beyşehir’de yuvalar şenlendi leylekler vadisi canlandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Nisan ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte leylekler vadisi yeniden hareketlendi.
Yeşildağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin önemli leylek cennetlerinden biri olarak bilinen vadi, göçmen misafirlerini ağırlamaya başladı. Sıcak ülkelerden uzun bir yolculuğun ardından Beyşehir'e ulaşan leylekler, mezarlık alanındaki ardıç ağaçlarının üzerine kurulu yuvalarını doldurdu.
Vadideki yuvaların tamamının dolduğu gözlemlendi. Leyleklerin gelişiyle birlikte bölgeye olan ilgi de arttı. Vadide bulunan seyir tepesine çıkan ziyaretçiler, yuvaları yakından izleme fırsatı buluyor. Ayrıca belediye tarafından kurulan canlı yayın kameraları sayesinde leylekler günün her saatinde takip edilebiliyor. Vadideki ağaçların yanı sıra çevredeki elektrik direkleri üzerinde de çok sayıda leylek yuvası bulunuyor.
Bölge adeta leylek kolonisine dönüşürken, doğaseverler için eşsiz görüntüler oluşuyor. Leylekler, Beyşehir'deki yuvalarında yaz mevsimi boyunca konaklayacak. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte ise yeniden göç yolculuğuna çıkarak sıcak ülkelere dönecekler.
