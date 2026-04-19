GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,897 TL
EURO
52,816 TL
STERLİN
60,876 TL
GRAM
6.943 TL
ÇEYREK
11.550 TL
YARIM
22.947 TL
CUMHURİYET
45.546 TL
KONYA Haberleri

Konya’da doğa tutkunları hem yürüyüş hem de kuzugöbeği için buluştu

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da doğa tutkunları hem yürüyüş hem de kuzugöbeği için buluştu
Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğaseverler, hem doğa yürüyüşü hem de baharın habercisi olan kuzugöbeği mantarını toplamak için doğada bir araya geldi.

Anamas Dağı eteklerinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, tabiatın sunduğu eşsiz lezzetin peşine düştü. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından organize edilen etkinliğe 63 doğasever katıldı.

İslibucak Ormanı'nda bir araya gelen katılımcılar, yöre halkının "göbek" olarak adlandırdığı kuzugöbeği mantarını bulabilmek için adeta yarıştı. Toplanan mantarlar sepetlerde bir araya getirilirken, etkinliğin en keyifli anlarından biri de doğada kurulan ateşte pişirilerek hep birlikte tüketilmesi oldu.

Katılımcılar hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de eşsiz bir lezzeti yerinde deneyimledi. Etkinlik kapsamında doğaseverler, Kekik Yaylası mevkiinde yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Programın devamında ise bölgedeki leylekler vadisi ve leylekler tepeleri ziyaret edilerek doğa turu tamamlandı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
