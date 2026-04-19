GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,897 TL
EURO
52,816 TL
STERLİN
60,876 TL
GRAM
6.943 TL
ÇEYREK
11.550 TL
YARIM
22.947 TL
CUMHURİYET
45.546 TL
KONYA Haberleri

Konya’da geniş kapsamlı denetim! 5 bin 312 şahıs ve 879 araç sorgulandı

Ali Asım Erdem
Muhabir
​Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen “Huzur-42/6” uygulaması kapsamında, kent genelinde kapsamlı denetimler yapıldı. “Asayiş Huzurun Anahtarıdır” anlayışıyla yürütülen uygulamada, vatandaşların güvenliği ve mevcut kamu düzeninin korunması ve sürekliliğinin sağlanması hedeflendi.

Merkez ilçelerde eş zamanlı olarak 36 farklı noktada gerçekleştirilen yol uygulamalarının yanı sıra; 88 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 16 park ve 53 metruk bina detaylı şekilde kontrol edildi.

2 araç trafikten men edildi!

Uygulama kapsamında toplam 5 bin 312 şahıs ve 879 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde 10 yoklama kaçağı tespit edilirken, trafik yönünden yapılan denetimlerde 34 araca toplam 515 bin 94 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 yakalamalı hacizli araç ele geçirilirken, 2 araç trafikten men edildi.

Denetimler sırasında 2 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında bıçak bulundurmaktan işlem yapılırken, yapılan aramalarda 0,9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İş yeri denetimlerinde ise kurallara uymayan işletmelere yönelik işlemler dikkat çekti. Nargile sunum belgesi bulunmaksızın hizmet veren 2 iş yerinde toplam 12 nargile takımı ele geçirilerek ilgili birimlere teslim edildi. Ayrıca kimlik bildiriminde bulunmayan 62 şahıs hakkında 1774 Sayılı Kanun kapsamında işlem yapılırken, kapalı alanlarda tütün mamulü tüketimine izin veren 9 iş yerine 4207 Sayılı Kanun kapsamında cezai işlem uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ‘'Asayiş Huzurun Anahtarıdır'' mottosuyla benzer uygulamaların aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
