Konya’da 20 bin kişi karanlıkta kaldı! Kazı çalışması elektriği kesti

Konya’da 20 bin kişi karanlıkta kaldı! Kazı çalışması elektriği kesti
Konya’da akşam saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisi, binlerce kişiyi etkisi altına aldı. Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi’nde bulunan Ardıçlı TOKİ Konutları’nda yaklaşık 20 bin vatandaş saatler boyunca elektriksiz kaldı.

Alınan bilgilere göre, bölgede faaliyet gösteren bir inşaat firmasının kepçe ile gerçekleştirdiği kazı sırasında yer altından geçen elektrik kabloları zarar gördü. Yaşanan durumun ardından başta Ardıçlı TOKİ olmak üzere çevrede bulunan çok sayıda konut ve iş yerinde elektrik kesintisi meydana geldi.

Elektrik kesintisi, Konya'nın en yoğun yerleşim bölgelerinden biri olan Ardıçlı TOKİ Konutları'nda hayatı aksattı. Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Akademi Mahallesi'nde vatandaşlar bir süre elektriksiz kaldı.

Ekipler hızla müdahale etti

İhbar üzerine MEDAŞ ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Arızanın giderilerek elektriğin yeniden sağlanması için ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğü bildirildi. Hasarın ciddi boyutta olması nedeniyle onarımın zaman aldığı ifade edildi.

Jeneratör desteği sağlandı

Kesintinin uzaması üzerine MEDAŞ ekipleri tarafından bölgeye seyyar jeneratör sevk edildi. Özellikle ortak kullanım alanları ve kritik ihtiyaç noktalarında yaşanan mağduriyeti azaltmak amacıyla jeneratör desteği verildiği belirtildi.

Elektrik kesintisi nedeniyle bazı binalarda asansörler çalışmaz hale gelirken, vatandaşlar aydınlatma ve ısınma konusunda sorun yaşadı. Mahalle sakinleri ise benzer durumların yeniden yaşanmaması için altyapı hatlarının korunması ve kazı çalışmalarında daha fazla tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Yetkililer, arızanın tamamen giderilerek bölgeye kesintisiz elektrik verilmesi için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.

(Berna Ata)

