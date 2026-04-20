Konya’daki o mahalleye büyük yatırım! Temel atıldı

Konya’nın ​Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesi’nde yapımı planlanan çok amaçlı düğün salonu projesinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Yoğun katılımın olduğu programda ilçe protokolü ve mahalle sakinleri bir araya geldi.

Törende konuşan Belediye Başkanı İbrahim Önal; Kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandıracak projelere büyük önem verdiklerini belirterek, verilen sözlerin birer birer yerine getirildiğini vurguladı. Kesmez Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan düğün salonunun, bölge halkının birlik ve beraberliğini pekiştirecek önemli bir yatırım olacağını ifade etti.

"Daha modern ve kullanışlı bir alanda gerçekleştirilecek"

Baskan Önal; Projeyle birlikte mahallede düğün, toplantı ve çeşitli sosyal etkinliklerin daha modern ve kullanışlı bir alanda gerçekleştirilebileceği belirtildi. Yetkililer, benzer projelerin ihtiyaç duyulan diğer kırsal mahallelerde de hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ayrıca projeye destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Başkanı Fatih Özgökçen'e teşekkür edildi.

Kaymakam Senol Öztürk; Yapımına başlanan çok amaçlı düğün salonunun Kesmez Mahallesi'ne hayırlı olmasını dileyerek, mahalle halkına iyi dileklerini iletti. Programa ilçe yöneticileri ile davetliler katıldı.

