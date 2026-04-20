GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,897 TL
EURO
52,816 TL
STERLİN
60,876 TL
GRAM
6.943 TL
ÇEYREK
11.550 TL
YARIM
22.947 TL
CUMHURİYET
45.546 TL
KONYA Haberleri

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da tersine yüzen balıklar ilgi odağı oldu! Oltayı alan koştu

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'ndeki köprüde kaydedilen görüntüler büyük ilgi çekti. Derede akıntının tersine yüzmeye çalışan balıkların zorlu mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Yumurtlamak için hedeflerine ulaşmaya çalışan balıkların doğaya karşı verdiği bu mücadele izleyenleri etkiledi.

Akıntıya karşı ilerlemeye çalışan balıkların bir kısmı güçlü suya yenik düşerken, önemli bir bölümü ise azimle yollarına devam ederek hedeflerine ulaşmayı başarıyor. Bu doğal döngü, her yıl ilkbahar aylarında tekrar eden etkileyici bir yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor.

BALIK BOLLUĞU İLGİYİ ARTIRDI

Deredeki balık yoğunluğu, bölgeye gelen vatandaşların da dikkatini çekti. Oltalarını alarak dere kenarına gelen bazı kişiler balık tutmaya çalışırken, bazıları ise kasa ve sepetlerle daha fazla balık yakalama planları yapıyor.

HER YIL TEKRARLANAN GÖÇ

Balıkların bu yolculuğu her yıl nisan ve mayıs aylarında gerçekleşiyor. Üreme dönemine giren balıklar, yumurtlamak için akıntıya karşı yüzerek daha uygun alanlara ulaşmaya çalışıyor. Bu süreç, doğanın sürekliliği açısından büyük önem taşıyor ve bölge halkı tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

(Meltem Aslan) 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
