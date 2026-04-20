Konya’da tersine yüzen balıklar ilgi odağı oldu! Oltayı alan koştu

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'ndeki köprüde kaydedilen görüntüler büyük ilgi çekti. Derede akıntının tersine yüzmeye çalışan balıkların zorlu mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Yumurtlamak için hedeflerine ulaşmaya çalışan balıkların doğaya karşı verdiği bu mücadele izleyenleri etkiledi.

Akıntıya karşı ilerlemeye çalışan balıkların bir kısmı güçlü suya yenik düşerken, önemli bir bölümü ise azimle yollarına devam ederek hedeflerine ulaşmayı başarıyor. Bu doğal döngü, her yıl ilkbahar aylarında tekrar eden etkileyici bir yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor.

BALIK BOLLUĞU İLGİYİ ARTIRDI

Deredeki balık yoğunluğu, bölgeye gelen vatandaşların da dikkatini çekti. Oltalarını alarak dere kenarına gelen bazı kişiler balık tutmaya çalışırken, bazıları ise kasa ve sepetlerle daha fazla balık yakalama planları yapıyor.

HER YIL TEKRARLANAN GÖÇ

Balıkların bu yolculuğu her yıl nisan ve mayıs aylarında gerçekleşiyor. Üreme dönemine giren balıklar, yumurtlamak için akıntıya karşı yüzerek daha uygun alanlara ulaşmaya çalışıyor. Bu süreç, doğanın sürekliliği açısından büyük önem taşıyor ve bölge halkı tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

(Meltem Aslan)