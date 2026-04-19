Konya’nın bir ilçesi beyaza büründü!

Konya'nın Derbent ilçesine bağlı Mülayim Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi etkisi altına aldı. Bahar mevsiminin ortasında gelen bu sürpriz yağış, mahalleyi tamamen beyaza bürüdü.
GÜNLÜK YAŞAM ETKİLENDİ
Aralıklarla şiddetini artıran kar yağışı, mahallede günlük yaşamı da zorlaştırdı. Kısa sürede yollar ve tarım arazileri karla kaplanırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.
BUZLANMA UYARISI YAPILDI
Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirtirken, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
(Meltem Aslan)