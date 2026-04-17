Konya Büyükşehir 250 personel alacak! Lise mezunu olmak yeterli

Konya Şehir Hizmetleri A.Ş., 250 kişilik mevsimlik geçici beden işçisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Başvurular 17-18 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak olup, adayların yalnızca online başvuru sistemi üzerinden işlem yapmaları gerekiyor. Şahsen veya farklı yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından uygun görülen adaylar mülakata çağrılacak.

8 AY SÜRELİ ÇALIŞMA VE VARDİYA SİSTEMİ

İşe alınacak adaylar, belirli süreli olarak 8 ay boyunca görev yapacak. Çalışma düzeni ise normal ve vardiyalı sistem esasına göre yürütülecek. Görev kapsamında temizlik, çevre düzenleme ve benzeri fiziksel güç gerektiren işler yer alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Adayların en az lise mezunu olmaması, belirli suçlardan hüküm giymemiş olması ve sağlık açısından ağır işlerde çalışmaya uygun olması gerekiyor. Ayrıca erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması şartı aranıyor. Başvuracak kişilerin Konya'nın merkez ilçeleri olan Selçuklu, Meram veya Karatay'da ikamet etmesi ve 17 Nisan 1991 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor.

GEREKLİ BELGELER VE TERCİH SEBEPLERİ

Başvuru sırasında kimlik belgesi, diploma, adli sicil kaydı, ikametgâh belgesi ve SGK hizmet dökümü gibi evraklar talep ediliyor. Ayrıca temizlik ve hijyen alanında sertifika sahibi olanlar ile peyzaj veya tarım işlerinde deneyimi bulunan adaylara öncelik tanınabileceği belirtildi.

