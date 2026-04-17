GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,836 TL
EURO
52,802 TL
STERLİN
60,766 TL
GRAM
6.910 TL
ÇEYREK
11.447 TL
YARIM
23.289 TL
CUMHURİYET
45.650 TL
KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir 250 personel alacak! Lise mezunu olmak yeterli

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir 250 personel alacak! Lise mezunu olmak yeterli

Konya Şehir Hizmetleri A.Ş., 250 kişilik mevsimlik geçici beden işçisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Başvurular 17-18 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak olup, adayların yalnızca online başvuru sistemi üzerinden işlem yapmaları gerekiyor. Şahsen veya farklı yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından uygun görülen adaylar mülakata çağrılacak.

8 AY SÜRELİ ÇALIŞMA VE VARDİYA SİSTEMİ

İşe alınacak adaylar, belirli süreli olarak 8 ay boyunca görev yapacak. Çalışma düzeni ise normal ve vardiyalı sistem esasına göre yürütülecek. Görev kapsamında temizlik, çevre düzenleme ve benzeri fiziksel güç gerektiren işler yer alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Adayların en az lise mezunu olmaması, belirli suçlardan hüküm giymemiş olması ve sağlık açısından ağır işlerde çalışmaya uygun olması gerekiyor. Ayrıca erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması şartı aranıyor. Başvuracak kişilerin Konya'nın merkez ilçeleri olan Selçuklu, Meram veya Karatay'da ikamet etmesi ve 17 Nisan 1991 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor.

GEREKLİ BELGELER VE TERCİH SEBEPLERİ

Başvuru sırasında kimlik belgesi, diploma, adli sicil kaydı, ikametgâh belgesi ve SGK hizmet dökümü gibi evraklar talep ediliyor. Ayrıca temizlik ve hijyen alanında sertifika sahibi olanlar ile peyzaj veya tarım işlerinde deneyimi bulunan adaylara öncelik tanınabileceği belirtildi.

Detaylar için; TIKLAYIN

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
