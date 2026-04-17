Konya’nın 45 yıllık meşhur çarşısı yeniliyor!

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, şehrin simge yapılarından biri olan Rampalı Çarşı’nın değişim ve yenilenmesi için başlayan çalışmalar kapsamında çarşı yönetimi ve esnafıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Kavuş; “Kitap kokusu, sahaf kültürü ve kendine özgü mimarisiyle Konya’nın kültür hayatında özel bir yere sahip olan çarşımızın yeni yüzü, esnaflarımızla birlikte şekillenecek.” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, şehrin simge yapılarından biri olan Rampalı Çarşı'yı yeniden ayağa kaldırmak için başlayan çalışmalar kapsamında çarşı esnafıyla buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmaya çarşı esnafı yoğun ilgi gösterirken, yapılacak çalışmaların detayları, süreci ve çarşıya sağlayacağı katkılar ele alındı.

ESNAFIN GÖRÜŞÜ DE PROJEYE YÖN VERİYOR

Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Kavuş, Rampalı Çarşı'nın yalnızca bir ticaret alanı olmadığını, aynı zamanda şehrin kültürel hafızasında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Bu nedenle yürütülen çalışmanın esnafla birlikte şekillendiğini belirten Başkan Kavuş, yaptıkları çalışmalarda istişareye verdikleri öneme dikkat çekti. Başkan Kavuş, proje sürecinde esnafların talep ve önerilerinin dikkate alındığını ifade ederek, yapılan toplantının da bu anlayışın bir parçası olduğunu söyledi. Esnafların sorularını tek tek yanıtlayan Başkan Kavuş, çalışmanın her aşamasında iletişimin süreceğini kaydetti.

BAŞKAN KAVUŞ; "45 YILLIK YAPI ARTIK YENİLENMEYİ GEREKTİRİYOR”

Rampalı Çarşı'nın mevcut fiziki durumuna da değinen Başkan Kavuş, yapının yıllar içinde yıprandığını belirtti. Özellikle cephe ve teknik altyapıda ciddi sorunların bulunduğunu dile getiren Başkan Kavuş, şu ifadeleri kullandı; "Yaklaşık 45 yıllık bir yapıdan bahsediyoruz. Artık yorulmuş bir bina. Cephede ve özellikle elektrik tesisatlarında güvenlik açısından risk oluşturabilecek durumlar söz konusu. Bu nedenle yapılacak çalışma bir tercih değil, ihtiyaçtır. Ayrıca esnaflarımızın işlerinin aksamaması için tüm önlemleri alacağız. Özel güvenlikli iskele kurularak esnafın ticareti devam edecek. Gerekirse geceleri çalışacak, gelen insanları ve esnaflarımızı rahatsız olmamasını sağlayacağız. Bu noktada da endişeniz olmasın.”

BAŞKAN KAVUŞ; "ALAADDİN ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE SURİÇİ DÖNÜŞÜMÜ İLE AHENK İÇİNDE BİR DEĞİŞİM OLACAK”

Yapılacak yenileme çalışmalarıyla Rampalı Çarşı'nın dış cephesi, şehir merkezinde daha önce hayata geçirilen Alaaddin Cephe Rehabilitasyonu ve Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi ile uyumlu bir şekilde olacağını belirten Başkan Kavuş, "Çarşının, Alaaddin Tepesi çevresinde gerçekleştirilen cephe sağlıklaştırması örnek alınarak, Meram tarihinin en önemli ve kritik dönüşüm projesi Suriçi ile uyumlu ve her iki projeyi de tamamlayan estetik bir görünüme kavuşmasını amaçlıyoruz.” diye konuştu. Projenin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın bilgi ve katkıları ile yürütüldüğünü ifade eden Başkan Kavuş, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

BAŞKAN KAVUŞ; "HEM GÜVENLİ HEM ESTETİK BİR RAMPALI ÇARŞI”

Yenileme kapsamında yalnızca görsel düzenlemelerin değil, teknik altyapının da elden geçirileceğini belirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Çarşının elektrik tesisatından dış cephesine kadar birçok alanda iyileştirme yapılacak. Böylece hem esnaf hem de ziyaretçiler için daha güvenli ve konforlu bir ortam oluşturulacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Rampalı Çarşı'nın daha modern bir görünüme kavuşması ve çarşıya gelen kişi sayısında artış yaşanmasını bekliyoruz.”

ESNAFTAN ÇALIŞMAYA DESTEK

Toplantıya katılan çarşı esnafı da yapılacak çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Yenileme sürecinin çarşıya canlılık kazandıracağına inandıklarını ifade eden esnaflar, hem ticari hareketliliğin artacağını hem de çarşının kültürel kimliğinin daha güçlü şekilde korunacağını belirttiler. Rampalı Çarşı'nın geçmişten gelen kültürel mirasının da böylece korunacağını kaydeden esnaflar , "Çarşı, hem estetik hem de işlevsel açıdan daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Biz Rampalı Çarşı esnafları ve tüm şehrimiz adına, gerçekleşen bu çalışma için Meram Belediyesine ve Başkan Mustafa Kavuş'a teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu