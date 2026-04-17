METEOROLOJİ AZ ÖNCE DUYURDU | Konya’ya gök gürültülü sağanak geliyor! Günlerce sürecek

Konya genelinde etkili olan yağışlı hava dalgası, önümüzdeki günlerde de kentin tamamında hissedilmeye devam edecek. Meteoroloji verilerine göre sadece belirli ilçeler değil, Konya'nın 31 ilçesinin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KONYA GENELİNDE YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Hafta sonundan itibaren başlayan yağışlı sistem, şehir merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde etkili oluyor. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri gök gürültülü sağanak yağışların daha yoğun görülmesi beklenirken, yer yer kısa süreli kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması isteniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞTE

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş yaşanıyor. Gündüz sıcaklıkları birçok ilçede 11–21 derece bandına gerilerken, gece saatlerinde ise sıcaklıkların tek haneli değerlere kadar indiği görülüyor. Bu durum, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havayı daha fazla hissettirecek.

HAFTA SONU GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteorolojik tahminlere göre hafta sonu boyunca Konya genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Uzmanlar, ani yağışlar nedeniyle oluşabilecek su birikintileri, ulaşımda aksamalar ve yıldırım riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

HAFTA BAŞINDA HAVA PARÇALI BULUTLUYA DÖNÜYOR

Pazartesi ve Salı günlerinden itibaren yağışların etkisini kademeli olarak azaltması bekleniyor. Yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak olan sistemle birlikte sıcaklıklarda da yeniden artış görülebilecek. Ancak yetkililer, geçiş dönemlerinde ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

