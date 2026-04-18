Saldırıda ölen Bayram’ın babası: Bilgisayar oyunlarıyla gençlerimize talimat vermeye kimse kalkmasın

Kahramanmaraş’taki okul saldırında yaşamını yitiren öğrencilerden Bayram Nabi Şişik’in (11) babası İsmail Şişik, çok sevdiği oğlunun şehit olduğunu ve bunu da şehitlik makamının yüceliğini en iyi Türklerin bildiğini belirterek, “Bu nesil yetişiyor, geliyor. Onun için bilgisayar oyunlarıyla düğmeye basıp bizim gençlerimize talimat vermeye kimse kalkmasın” dedi.

Çarşamba günü Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren öğrencilerden Bayram Nabi Şişik'in vefatının 3'üncü gününde mevlüdü okutuldu. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan İsmail Şişik, olayı duyar duymaz okula gidip oğlunu aradığını ancak hastanede bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

TATLI MİNİĞİMİZDİ, ARTIK CENNET KUŞUMUZ

‘"Benim yavrum ilk ölen çocuktu. Allah rahmet eylesin. Hayal dünyası çok genişti. İlk önce vatanına, milletine hayırlı bir evlat olması için derslerine çok iyi çalışıyordu, futbol oynamayı seviyordu. Zaten 5 yaşındayken tekvando yaptırdık biz ona. Sporla ilgiliydi yüzmeyi biliyordu. Dolayısıyla çocukluğunu doya doya yaşadı diyemeyeceğim, yarım kaldı. Bayram mükemmel bir çocuktu. Birazcık fazla konuşuyordu, fazla zekiydi.

Çok seviyorduk Allah verdi, Allah aldı. Yavrum şehit oldu şefaatine nail eylesin bizlere inşallah. O artık bizim meleğimiz. Tatlı miniğimizi, canımızı, ciğerimizdi artık bizim cennet kuşumuz. Diğer yavrularımız da cennet kuşumuz. Öğretmenimiz de bizim için çok değerli, kahraman bir öğretmendi. Çocukların üstüne kapanmaya çalışmış. Allah razı olsun, Allah merhametiyle muamele eylesin. Makamları ali olsun” diye konuştu.

TÜRK ÇOCUKLARINI KİMSE TUTAMAZ

Oğlu ve arkadaşları ile onlara kendisini siper eden öğretmen Ayla Kara'nın şehit olduğunu ve şehitlik makamının çok yüce bir makam olduğunu ifade eden İsmail Şişik, şunları söyledi:"Şehitlik makamı yüce bir makam. Bunu dünya üzerinde en iyi Türkler bilir, Türkler bunu yaşar. Müslümanlar bilir, Müslümanlar bunu yaşar.

Kafirler bilmez. Bilmedikleri için hala saldırıyorlar. Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da hepsi beklesin. Bu nesil yetişiyor, geliyor. Onun için oyunlarla, bilgisayar oyunlarıyla düğmeye basıp bizim gençlerimize talimat vermeye kimse kalkmasın. Türk Milleti okuyarak, gençleriniz okuyarak daha iyi yerlere gelecek. Bu ülke bizim ülkemiz. Biz lider bir ülkeyiz, bu lider ülkeyi hak ettiği yere bu gençler getirecek. Allah'ın izniyle buna da kimse engel olamayacak. 40-45 sene PKK'yı öne sürdüler şimdi başka argümanları öne sürmeye çalışıyorlar. Bu millet uyandı, artık ok yaydan çıktı. Türk Milleti'ni kimse tutamaz. Türk çocuklarını kimse tutamaz. Allah'ın izniyle gümbür gümbür geliyoruz. Oradan buradan talimat vermesinler bizim çocuklarımıza.''

Kaynak: DHA

