Konya’ya yeni Diş Hastanesi geliyor

Konya'nın Kulu ilçesinde inşası büyük ölçüde tamamlanan İlçe Sağlık Müdürlüğü Merkezi ve Diş Hastanesi binasında incelemeler gerçekleştirildi. İlçeye kazandırılacak sağlık kompleksi, son düzenlemelerle birlikte hizmete açılmaya hazırlanıyor.
YERİNDE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME YAPILDI
Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Belediye Meclis Üyesi Yaşar Akdağ ve Fen İşleri Müdürü Emre Kara, devam eden çalışmaları sahada inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yapının mevcut durumu ve tamamlanma süreci değerlendirildi.
ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE ULAŞIM PLANLAMASI ELE ALINDI
Ziyaret kapsamında bina çevresinde yapılacak peyzaj çalışmaları, ulaşım alanları ve çevre düzenlemeleri üzerine istişarelerde bulunuldu. Vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha konforlu şekilde yararlanabilmesi için planlamaların sürdüğü belirtildi.
Kulu Belediyesi, sağlık kompleksinin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini açıkladı.
