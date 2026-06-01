Konyalı aile feci kazada hayatını kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden Ramazan Yıldız (60), İnci Yıldız (55) ve oğulları Furkan Kürşat Yıldız'ın Konya'nın Akşehir ilçesinden olduğu öğrenildi. Yıldız ailesi, dün Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

KAZA ELSAZI KÖYÜ MEVKİİNDE MEYDANA GELDİ

Feci kaza, Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyü mevkiinde, Isparta-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Enes O. yönetimindeki 32 ABS 038 plakalı otomobil, Şerafettin Şükrullah B.'nin kullandığı 06 EHD 360 plakalı araç, İsmail Kır idaresindeki 32 GE 132 plakalı otomobil ve Furkan Kürşat Yıldız'ın kullandığı 07 FIK 54 plakalı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

AKŞEHİRLİ AİLE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 32 GE 132 plakalı aracın sürücüsü İsmail Kır ile 07 FIK 54 plakalı aracın sürücüsü Furkan Kürşat Yıldız, aynı araçta bulunan İnci Yıldız ve Ramazan Yıldız olay yerinde yaşamını yitirdi. Konya'nın Akşehir ilçesinden oldukları öğrenilen Yıldız ailesi, dün öğle saatlerinden önce Antalya'daki Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada ayrıca 32 ABS 038 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Enes O. ile araçta bulunan A.M.O., Z.S.O. ve E.B.K., 06 EHD 360 plakalı aracın sürücüsü Şerafettin Şükrullah B. ile yolcular A.M.B., K.B. ve M.A.O., 07 FIK 54 plakalı araçta bulunan A.Y. ve U.F.D. ile 32 GE 132 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan E.K., M.A.O. ve K.B.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Ali Asım Erdem)