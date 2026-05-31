Konya’da motosiklet kazası! Başını kaldırıma çarptı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Sille Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında bir sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre seyir halindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücü başını kaldırım taşına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Bir süre yerde hareketsiz yatan sürücü çevredekileri korkuttu.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yaralının sağlık durumuna ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
