GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,980 TL
EURO
53,504 TL
STERLİN
61,967 TL
GRAM
6.751 TL
ÇEYREK
11.067 TL
YARIM
22.080 TL
CUMHURİYET
43.767 TL
GÜNCEL Haberleri

Feci kaza: Karı koca öldü kız çocuğu ağır yaralı

Feci kaza: Karı koca öldü kız çocuğu ağır yaralı
Bolu’da yön tabelasının beton direğine çarpan otomobildeki çift öldü, 6 yaşındaki kızları ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Yusuf E. idaresindeki otomobil, Dörtdivan çıkışında önce bariyere ardından yön tabelasının beton direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü ile eşi Elif E'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan çiftin kız çocuğu Elisa E., Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karı kocanın cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER