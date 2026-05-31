Bayram ziyaretinde dönenlerin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı: 3 yaralı
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bayram ziyaretinde dönenlerin içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunda meydana geldi. Bayram ziyaretinden döndüğü öğrenilen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AJM 775 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Yol kenarına savrulan araçta bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
