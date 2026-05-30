AKOM DUYURDU | Konya’nın 7 mahallesinde hem sular kesilecek hem de yollar kapatılacak

Konya'da içme suyu altyapısında meydana gelen arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanıyor. Yetkililer, arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. 700 Milimetrelik ana hatta arıza Konya AKOM tarafından yapılan açıklamada, Karatay ilçesine bağlı Kumköprü Mahallesi'nde bulunan 700 milimetrelik çelik ana isale hattında ani bir arıza meydana geldiği duyuruldu. Arıza nedeniyle bölgede su temininde aksaklıklar yaşandığı belirtildi. 7 mahalle etkilenecek Yetkililer, arızadan dolayı Kumköprü, Mengene, Selimsultan, Gaziosmanpaşa, Akabe, Fetih ve Sarıyakup mahallelerinde saat 17.00'ye kadar su kesintisi veya basınç düşüklüğü yaşanabileceğini açıkladı. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları istendi. Su Kesintisi Hakkında Bilgilendirme



Karatay ilçesi Kumköprü Mahallesi'ndeki 700 mm'lik çelik ana isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; Kumköprü, Mengene, Selimsultan, Gaziosmanpaşa, Akabe, Fetih ve Sarıyakup mahallelerimizde saat 17.00'a kadar basınç düşüklüğü… — Konya AKOM (@KonyaAkom) May 30, 2026 Öte yandan arızanın bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalar nedeniyle trafik akışında da değişikliğe gidildi. Büyük Kumköprü ve Küçük Kumköprü kavşaklarının Karatay istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor Konya AKOM, arızanın en kısa sürede giderilerek su hizmetinin normale döndürülmesi için ekiplerin sahada yoğun şekilde çalıştığını bildirdi. Yetkililer, gelişmelere ilişkin bilgilendirmenin resmi kanallar üzerinden yapılacağını ifade etti. (Bekir Turan)

