Konya’da peş peşe yaşandı! Aynı cadde üzerinde 2 ayrı kaza

Konya'nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Aynı cadde üzerinde kısa mesafeyle meydana gelen iki ayrı motosiklet kazası dikkat çekti.
Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Kaza, saat 20.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Hidayet Ö. (1997) idaresindeki motosiklet ile Necati Can S. (2004) yönetimindeki 42 AGB 503 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aynı cadde üzerinde ikinci kaza
Öte yandan, Yunus Emre Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerinde yaklaşık 100 metre arayla motosikletlerin karıştığı ikinci bir trafik kazasının daha meydana geldiği belirtildi. Kısa süre içerisinde yaşanan iki ayrı kaza, mahalle sakinlerinde endişeye neden oldu.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
(Berna Ata)