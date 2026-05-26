GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,969 TL
EURO
53,323 TL
STERLİN
62,017 TL
GRAM
6.725 TL
ÇEYREK
11.024 TL
YARIM
21.993 TL
CUMHURİYET
43.595 TL
KONYA Haberleri

Konya’da bıçaklı kavga: 22 yaşındaki Hüseyin hayatını kaybetti

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bıçaklı kavga: 22 yaşındaki Hüseyin hayatını kaybetti
Konya’nın Çumra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında şaka nedeniyle başladığı öne sürülen sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 22 yaşındaki Hüseyin Özdemir bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Hüseyin Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER