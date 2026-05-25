Konya’da kayıp 18 yaşındaki Beyzanur’dan 23 gündür haber yok

Konya’da üniversite sınavına hazırlanan ve “Kütüphaneye gidiyorum“ diye evden ayrılan 18 yaşındaki Beyzanur Memiş’ten 23 gündür haber alınamıyor. Kızlarına seslenen anne ve babası “Sesini duysak, ben iyiyim dese yeter“ ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde yaşayan, YKS'ye hazırlanan 18 yaşındaki Beyzanur Memiş, 2 Mayıs Cumartesi günü sabah saatlerinde "Kütüphaneye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı.

Genç kız, aynı gün akşam saatlerinde ablasına "Ben bir daha eve gelmeyeceğim" diye mesaj attıktan sonra telefonunu kapattı. O günden bu yana kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki kızları için ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

"Beyzam hedefine gel kızım, bize gel annem"

Kızının üniversite sınavına hazırlandığını ve hedeflerinin olduğunu belirten anne Fadime Memiş, "Her zaman gibi normal ayrıldı. Saat 8.30'da 'kütüphaneye gidiyorum' diye gitti, akşam 18.30'da da 'ben bir daha eve gelmeyeceğim' diye mesaj atmış ablasına. Telefonları kapatmış, kapattıktan sonra bizim de dünyamız değişti, dünya başıma döndü. Ne yapacağımı bilemedim. Evladım çok iyi bir insandı, kimseye zarar vermezdi, kimseyi üzmezdi, anneyi babayı üzmezdi. Beyzam, üniversiteye hazırlanıyordun kızım, hedefin doğru, iyiydi senin. Katip olacaktın 'annem, benimle gurur duyacaksın' demiştin. Bunları unuttun mu yavrum.

Beyzam hedefine gel kızım, bize gel. Yavrum, Beyzam bak ben ayakta zor duruyorum. Ne olur yavrum, evine dön annem. Dönmesen de bana bir cevap ver, 'anne ben sağım, beni arama, ben mutluyum' diye. Ben bırakacağım arkanı. Ne olur evladımızı bulun. Böyle evlatlar kaybolup gitmesin. Size yalvarıyorum. Benim ciğerim yandı, kimsenin ciğeri yanmasın. Anaların ciğeri yanmasın. Benim çocuğum öldü mü kaldı mı ben endişeleniyorum. Bir telefon aç ben başka bir şey istemiyorum. 'Anne ben sağım, iyiyim' diye söyle başka hiçbir şey istemiyorum" dedi.

"Yıllardır büyüttüğümüz çocuk elimizden bir anda gitti"

Baba İsa Memiş ise, "Gitmeden önceki akşam ufak bir tartışmamız oldu. Ondan sonra yattık sabah kalktık. 'Kütüphaneye gidiyorum' diye gitti, bir daha gelemedi. Akşam üzere haber aldık, hiç böyle bir olay olmadı, hiç böyle gittiğini görmedik. Üniversiteye hazırlanıyordu, sadece kendi derslerine çalışacağını düşünüyorduk. ‘Ben sadece ders çalışacağım' diyordu. Başka bir şey de bilmiyorum. Kızım ne olursa olsun geriye dön, biz her şeyini kabul ediyoruz. Yıllardır büyüttüğümüz çocuk elimizden bir anda gitti. Bizi 20 yaş yaşlandırdı, başka diyecek bir şey bulamıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA