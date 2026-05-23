Konya’da çatıdan sızan suyun nedeni şaşırttı! Gerçek çatıya çıkınca anlaşıldı

Konya'nın Çumra ilçesinde bir vatandaş, çatısından yağmur suyunun sızması üzerine çıktığı çatıda gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Akıntının nedenini araştıran vatandaş, çatıdaki deliğin yorgun mermiden kaynaklandığını fark etti.

Çatıya çıkınca gerçek ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, yağışlı havalarda evinin çatısından su sızdırması üzerine çatıya çıkan vatandaş, akıntının olduğu noktayı kontrol etti. Çatıda delik olduğunu gören vatandaş, deliğin daha önceden isabet eden bir yorgun mermi nedeniyle oluştuğunu belirledi.

"Bu bir cana mal olabilir”

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan vatandaş, düğünlerde havaya ateş açılmasına tepki göstererek, "Yağmur yağdığında bir sızıntı vardı. Çatıya çıktım ve sızıntının yerini bulduğumda silahtan çıkan merminin çatıyı deldiğini gördüm. İnsanların düğünlerde rastgele ateş açması çok tehlikeli. Bu mermi bir insanın kafasına gelse can alabilir. Çatıya bunu yapan, insana neler yapmaz. Düğünlerde mermi atmayın,” dedi.

Ölüm saçan maganda kurşunlarına tepki

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, vatandaş düğünlerde havaya ateş açılmasının ölümcül sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti. Çatıdaki hasar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

