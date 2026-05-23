Torun hasreti mahkemede bitti! Çocuk yapmayan oğluna dava açtı

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde yaşlı bir çift, altı yıllık evliliklerine rağmen kendilerine hala bir torun vermeyen tek erkek çocuklarını ve gelinlerini mahkemeye verdi.

Hindistan'ın kuzey eyaletlerinden Uttarakhand'da, dünya basınında ve hukuk çevrelerinde eşine rastlanmamış sıra dışı bir dava açıldı.

Yaşlı bir çift, altı yıllık evliliklerinin ardından kendilerine hala bir torun vermeyen tek erkek çocuklarını ve gelinlerini mahkemeye verdi.

"Ruhsal tacize maruz kaldıkları" gerekçesiyle adalete sığınan ebeveynler, yüklü bir miktarda tazminat davası açtı.

"BÜTÜN BİRİKİMİMİZİ OĞLUMUZ İÇİN HARCADIK"

Sanjeev (61) ve Sadhana Prasad çifti, tüm hayatlarını ve birikimlerini tek oğulları olan 35 yaşındaki Shrey Sagar'ı büyütmek için harcadıklarını belirtti.

Oğullarının geleceği için hiçbir masraftan kaçınmadıklarını söyleyen aile, Shrey'e ABD'de 65 bin dolar ödeyerek pilotluk eğitimi aldırdıklarını, ona 80 bin dolar değerinde lüks bir araç satın aldıklarını ve son derece masraflı bir düğün organize ettiklerini anlattı.Gazetecilere içini döken yaşlı çift, oğulları Shrey Sagar ve gelinleri Shubhangi Sinha'yı 2016 yılında, sırf emekliliklerinden sonra evde oynayacakları bir torun sahibi olabilmek amacıyla görücü usulüyle evlendirdiklerini de açıkça itiraf etti.

YA BALAYININ PARASI İADE EDİLECEK YA DA BEBEK YAPILACAK

Dava dilekçesinde yer alan bilgilere göre Prasad ailesi, genç çiftin beş yıldızlı oteldeki görkemli düğünlerinin yanı sıra yurt dışındaki lüks balayı masraflarını da tamamen kendi ceplerinden karşıladı. Yaptıkları tüm bu maddi ve manevi yatırımlara rağmen altı yıldır torun hasreti çektiklerini söyleyen Baba Sanjeev Prasad, isyanını şu sözlerle dile getirdi:

"Oğlum altı yıldır evli fakat hâlâ bir çocuk planlamıyorlar. Eğer evde birlikte zaman geçireceğimiz, bizi oyalayacak bir torunumuz olsaydı, en azından çektiğimiz bu yalnızlık acısı katlanılabilir olurdu. Bize yaşattıkları bu manevi ızdırabın bir bedeli olmalı."

Çiftin avukatı A.K. Srivastava da müvekkillerinin sonuna kadar arkasında olduğunu belirterek davanın insani boyutuna dikkat çekti. Srivastava, "Her ebeveynin en büyük hayali günün birinde büyükanne ve büyükbaba olmaktır. Müvekkillerim yıllardır büyük bir umutla torun sahibi olmak için bekliyorlar ve artık psikolojik sınırları aşılmış durumda" diye konuştu.

Gözlerin çevrildiği 35 yaşındaki pilot oğul Shrey Sagar ve eşi Shubhangi Sinha ise sessizliklerini koruyor. Genç çift, ailelerinin açtığı 650 bin dolarlık "torun tazminatı" davası hakkında henüz bir yorum yapmadı.

Kaynak: Haber Merkezi