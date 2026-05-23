GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,770 TL
EURO
53,053 TL
STERLİN
61,579 TL
GRAM
6.641 TL
ÇEYREK
10.914 TL
YARIM
21.628 TL
CUMHURİYET
42.989 TL
GÜNCEL Haberleri

Kalp krizi geçiren Garnizon Komutanı hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren Garnizon Komutanı hayatını kaybetti
Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Gölet Alanı’ndaki voleybol turnuvası sırasında kalp krizi geçiren Akhisar Hava Meydan Komutanı Piyade Albay Mutlu Yaşar Kaplan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Gölet Alanı'nda gerçekleştirilen voleybol turnuvasına mola veren Akhisar Hava Meydan Komutanı Piyade Albay Mutlu Yaşar Kaplan fenalaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Albay Kaplan ambulansla önce Akhisar Mustafa Kiraz Devlet Hastanesine ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Burada yoğun bakımda tedavisi süren Kaplan'ın kalbi yeniden durdu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Akhisar Hava Meydan Komutanı Piyade Albay Mutlu Yaşar Kaplan kurtarılamadı.

Kaplan için önce yarın Manisa'da uğurlama töreni yapılacağı ardından cenazenin memleketi İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER