Konya’da başından vurulan 16 yaşındaki genç ağır yaralandı

Konya'da başından vurulan 16 yaşındaki genç ağır yaralandı
Konya’nın Karatay ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hakim Giray Sokak'ta yaşandı.

1 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başından silahla vurulan 16 yaşındaki B.Z. ağır yaralandı. Yaralı B.Z., özel bir araçla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayın şüphelisi C.D., olay yerine aracını bırakıp yaya olarak kaçtı. Ekipler sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SUÇ ALETİYLE TESLİM OLDU

Bir süre sonra şüpheli, suç aletiyle birlikte polise giderek teslim oldu.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

