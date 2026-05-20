Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Konyalı isme önemli görev!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konyalı isme önemli görev!

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcılığı görevine yeniden getirildiğini duyurdu. Yeniden görevlendirme kararı, parti teşkilatında ve Konya kamuoyunda memnuniyetle karşılandı.

ERDOĞAN VE NİLHAN AYAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Mustafa Uzbaş yaptığı açıklamada, kendisini yeniden göreve layık gören Recep Tayyip Erdoğan ile görevi tevdi eden Nilhan Ayan'a teşekkür etti.

"AYNI AZİM VE KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Uzbaş açıklamasında, "AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcılığı görevine şahsımı yeniden layık gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a; görevimizi tevdi eden Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanımız Sayın Nilhan Ayan'a şükranlarımı arz ediyorum.
Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

