Konya’da eğitim camiasında acı kayıp! Türkçe öğretmeni hayatını kaybetti

Konya’nın Meram ilçesindeki Meram Osman Gazi Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni hayatını kaybetti.

Konya'nın Meram ilçesinde Meram Osman Gazi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Alina Toklu, vefat etti. Toklu'nun vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

ÖĞRENCİLERİ VE MESLEKTAŞLARI YASTA

Uzun yıllardır görev yaptığı okulda öğrencileri ve meslektaşları tarafından sevilen Ayşe Alina Toklu'nun vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm eğitim camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞILDI

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, merhum öğretmen için rahmet dilenirken, ailesi, yakınları ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır temennisinde bulunuldu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi; "Meram Osman Gazi Ortaokulu Türkçe Öğretmenimiz Ayşe Alina Toklu vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz."

(Berna Ata)