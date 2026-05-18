Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

- Güncelleme Tarihi:

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir kısmında devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı.

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden A.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, Susurluk Yeni Mahalle mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

25 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüsteki 40 kişiden 25'i yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Otoyolda trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

