Sanal medyada tartışıp parkta kavga ettiler: 1 yaralı

Malatya’da iki grup arasında sanal medya üzerinden başlayan tartışma, çocuk parkında silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. 1 kişinin bıçakla yaralandığı olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Seyran Mahallesi'ndeki Şehit Metin Selçuk Parkı'nda meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Yusuf K. ve Hüseyin K., sanal medya üzerinden Ahmet T. A. ve Saim Y. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyünce taraflar parkta buluşma kararı verdi.
Tartışma kanlı bitti!
Parktaki tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Ahmet T.A., yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açarken, Yusuf K.'da cebinden çıkardığı bıçakla kendisiyle tartışan Saim Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ahmet T.A., yaralı arkadaşı Saim Y.'yi parka geldikleri araç ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Saim Y.'nin hastanede tedavisi devam ederken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet T.A.' nın aracında olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ele geçirdi. Olayın gerçekleştiği parkta bulunan şüphelilerden Yusuf K. ve Hüseyin K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
