Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Eskişehir’de yakalandı

Eskişehir’de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Irak uyruklu S.M.S.M.Ş. gözaltına alındı.

Sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edilen şüpheli hakkında yapılan incelemede, zanlının terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Irak adli makamlarının talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Bunun üzerine Başsavcılıkta ifadesi alınan ve hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren olgularla tutuklama nedenleri bulunduğu kanaatine varılan zanlı, Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli, mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

