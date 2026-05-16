GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,570 TL
EURO
52,989 TL
STERLİN
60,827 TL
GRAM
6.674 TL
ÇEYREK
10.967 TL
YARIM
21.734 TL
CUMHURİYET
43.201 TL
GÜNCEL Haberleri

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı sistem etkili olmayı sürdürecek. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporlarına göre, Türkiye hafta sonunu yağışlı ve rüzgarlı bir sistemin etkisi altında geçirecek.

Bugün yurdun batı ve doğu kesimlerinde başlayacak olan yağışların, yarın itibarıyla etki alanını genişleterek yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.

Bugün özellikle Ege, Batı Marmara ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak görülecek. Ege Denizi ve kıyı kesimlerinde rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar çıkacağı tahmin edilirken, İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgelerinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklıkların Ankara'da 21, İstanbul'da 25 ve İzmir'de 29 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Yarın ise yağışlı hava yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz bölgeleri için "kuvvetli yağış" uyarısı yapılırken, sağanak yağışların İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde rüzgarın sert esmeye devam edeceği bu günde, yağışla birlikte batı kesimlerde hava sıcaklıklarının birkaç derece azalacağı, İstanbul'da sıcaklığın 21 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu boyunca etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve sert rüzgarlar nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER