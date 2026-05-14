Konya’da korku dolu anlar! Takıntılı koca okulda terör estirdi

Konya'da yaşayan inşaat mühendisi Mustafa A. (43) ile akademisyen Ayşe A. (40), 17 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Üç çocuk sahibi çiftin boşanma süreci devam ederken, iddiaya göre Mustafa A.'nın tehditleri aileyi korku dolu günlerle karşı karşıya bıraktı.

EŞİ VE KIZINA TEHDİT MESAJLARI GÖNDERDİ

Ayşe A., yaklaşık bir ay önce savcılığa başvurarak eşinin kendisini darp ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürdü. Ancak yapılan başvuru hakkında takipsizlik kararı verildi. Bunun üzerine yeniden harekete geçen Ayşe A., uzaklaştırma talebinde bulundu. Aile Mahkemesi, 5 Mayıs tarihinde Mustafa A. hakkında 3 ay süreyle tedbir kararı uygulanmasına hükmetti.

İddiaya göre uzaklaştırma kararına rağmen tehditlerini sürdüren Mustafa A., 16 yaşındaki kızı A.N.A.'ya mesaj göndererek, "O okul başına yıkılır” ifadelerini kullandı.

OKULA GİDİP PANİĞE NEDEN OLDU

Mustafa A.'nın daha sonra sevgilisi Medine Ç. ile birlikte kızının okuluna gittiği öne sürüldü. Durumu fark eden genç kız, korku içinde bir odaya sığınırken öğretmenleri tarafından koruma altına alındı. Olay sırasında okulda büyük panik yaşandığı belirtildi.

Ayşe A., yaşananları şöyle anlattı:

"Kızımı okuldan almaya giderken amcam beni arayıp Mustafa'nın beni öldüreceğini söylediğini anlattı. Ardından kızım arayarak babasının sevgilisiyle birlikte okula geldiğini söyledi. Ben de hemen müdürün yanına gitmesini söyledim ve KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulundum.”

Ayşe A., ayrıca Mustafa A.'nın kendisini telefonla arayarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu iddia etti.

"SİZİN CANINIZI ALIRIM” MESAJI ORTAYA ÇIKTI

16 yaşındaki A.N.A. ise ifadesinde, babasının okulda öfkeyle bağırdığını ve "Oradan çıksın, öldüreceğim” sözlerini duyduğunu söyledi. Genç kız, yaşanan olay nedeniyle büyük korku yaşadığını ifade etti.

Anne ve kızının emniyete teslim ettiği mesajlarda Mustafa A.'nın, "Sizin canınızı alırım” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Tedbir kararını ihlal, hakaret ve tehdit suçlamalarıyla işlem yapılan Mustafa A. ilk ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan gelişmeler sonrası savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alınan Mustafa A.'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

SABAH/TOLGA YANIK

